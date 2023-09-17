آلاء خليفة



تستقبل جامعة الكويت اليوم الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، ويبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.



وفي هذا الصدد، هيأت جامعة الكويت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية كافة عبر الإدارات والكليات ومراكز العمل بالجامعة لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين، ولم تدخر جهدا في توفير المناخ الدراسي الملائم لطلبتها، وبذلت جهودا كبيرة لتأمين الخدمات المساندة منها تجهيز المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف داخل الجامعة.



وبهذه المناسبة، تقدم مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز الظفيري بالتهنئة إلى الأسرة الجامعية كافة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والهيئة الإدارية ولجميع منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيا أن يكون عاما مميزا حافلا بالإنجازات على المستوى التعليمي والأكاديمي والطلابي.



وأعرب عن سعادته بأن يكون أول المهنئين بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، مرحبا بأبنائه الطلاب والطالبات في جامعتهم التي تفخر بانتمائهم إليها، ودعاهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة منذ أول يوم من العام الدراسي بوصفهم أغلى استثمار للوطن وبهم تكون نهضته وتقدمه، مؤكدا أن جامعة الكويت تعول عليهم بأن يكونوا خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بطموحهم وتميزهم في الدراسة. وأكد الظفيري أن جامعة الكويت على امتداد مسيرتها واستمرارا لنهجها في حمل رسالة العلم والتعليم حريصة على توفير المناخ التعليمي الملائم لتنمية قدراتهم وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته ليقينها بأنهم الدعامة الأولى للمجتمع، والركيزة التي من شأنها إحداث التأثير في المجتمع وتلبية احتياجاته في عدة مجالات تمثل أولوية وطنية.



وقد التقت «الأنباء» عددا من عمداء كليات جامعة الكويت الذين رحبوا بالطلبة المستمرين والمستجدين وكذلك بأعضاء هيئة التدريس في عام دراسي جديد وكشفوا لنا عن استعدادات كلياتهم لاستقبال العام الدراسي وإليكم التفاصيل:



كلية العلوم الإدارية



بداية أعلن عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف بجامعة الكويت د.عادل الوقيان عن استعداد الكلية لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحا أن الكلية قد قفزت بأعداد المقبولين بنسبة 25% من 504 طلاب وطالبات للعام 2022/2023 إلى 635 طالبا وطالبة للعام الدراسي الجديد إضافة إلى 58 طالبا في برامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية.



وتابع انه تم تنظيم لقاء تنويري للطلبة المستجدين الأسبوع الماضي بالتعاون مع رابطة كلية العلوم الإدارية تحدث خلاله كل من العميد والعميد المساعد للشؤون الطلابية وممثلي الأقسام العلمية وركزوا على أهمية تخصصات العلوم الإدارية المختلفة وأهم محددات نجاح الطلاب في الحياة الجامعية المقبلة التي تنتظرهم إضافة إلى التركيز على الاستفادة من أساتذة الكلية وتشجيعهم على الانخراط في البرامج المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم مع أهمية مراعاة أخلاقيات الطالب الجامعي وتجنب الممارسات الضارة كالغش الدراسي بشتى أنواعه. وفي مقابل ذلك، عززت كلية العلوم الإدارية طاقمها التدريسي بانضمام 7 أساتذة جدد إلى الهيئة التدريسية للكلية ليصل الطاقم التدريسي إلى 127 عضو هيئة تدريس.



وفي إطار استعدادات الكلية لاستقبال الطلبة اليوم الأحد، ذكر الوقيان أن الكلية استكملت تشغيل المبنى الشمالي وتجهيز القاعات الدراسية والمختبرات والعمل على توفير المستلزمات الدراسية، إضافة إلى تنظيم عمليات السحب والإضافة في الأسبوع الأول من الدراسة بالتعاون الوثيق مع الإدارات الجامعية المختلفة التي لها دور أساسي في مساندة الكلية في تقديم خدماتها الأكاديمية والتعليمية.



كلية العلوم الاجتماعية



من ناحيتها، باركت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري للأسرة الجامعية بشكل عام ولأسرة كلية العلوم الاجتماعية بشكل خاص من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وموظفين بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023-2024، لافتة إلى ان الكلية أنهت كافة الاستعدادات من تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات والمرافق التابعة للكلية من الكافتيريا واستراحة الطلبة والطالبات ومكتبة الطالب وغيرها من المرافق لاستقبال الطلبة والطالبات المستجدين والمستمرين وتم التأكيد كذلك على جهوزية العيادة الطبية في الكلية والمرسم الفني وأيضا مواقف السيارات واللوكرات.



وكشفت السجاري ان عدد الطلبة المقيدين بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت يبلغ 4108 وتم قبول 615 طالبا مستجدا ليبلغ العدد الإجمالي لطلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية 4723 طالبا وطالبة بالكلية. وأفادت السجاري بأن الكلية قامت منذ أيام بتنظيم لقاء تنويري للطلبة المستجدين بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية لتعريف الطلبة بنظام الدراسة في الكلية وتم عمل زيارة ميدانية لهم في مرافق الكلية للتعرف عليها، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.



وأكدت السجاري ضرورة الاستفادة من المرحلة الجامعية في اكتساب الكثير من الخبرات والمهارات ليس فقط العلمية وإنما أيضا العملية من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية والدورات التدريبية التي تقدمها الكلية على مدار العام الجامعي.



بدوره، هنأ القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم خاجة في تصريح خاص لـ«الأنباء» جميع منتسبي جامعة الكويت وعلى الأخص كلية الصيدلة بأعضاء هيئة تدريسها وطلابها وموظفيها.



وقال خاجة: تفخر كلية الصيدلة بجامعة الكويت بوجود عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة على قدر عال من العلم والمعرفة والخبرة التدريسية لكي يساهموا في تطوير البرامج الدراسية التي تتناسب مع تطور علم ودراسة ومهنة الصيدلة في العالم وإعطاء أفضل المعلومات الحديثة للطلبة من خلال البحث العلمي ومن خلال المعلومات المبنية على الأبحاث العلمية والدليل والبرهان. وذكر خاجة ان كلية الصيدلة تقوم حاليا بطرح برنامج «الدكتور في الصيدلة» ويوجد لديها كذلك برنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية الذي تم إنشاؤه عام 2016م وهناك أيضا توجه على استحداث برنامج الدكتوراه في العلوم الصيدلانية الذي نأمل ان يرى النور قريبا، وأفاد خاجة بأن كلية الصيدلة من خلال الإدارة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإداريين هم في أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خلال تهيئة الأجواء المناسبة في القاعات الدراسية والمختبرات ومراكز التدريب الميداني، مؤكدا ان أبواب العمادة دوما مفتوحة أمام الطلبة، آملا لهم عاما دراسيا مليئا بالإنجازات وأن يساهموا في القريب العاجل في بناء وتطور المنظومة الصحية في الكويت على أعلى المستويات.

تجهيز كافة العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية

القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة: اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية

أعلن القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس عن أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.



وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كافة التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية، وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، والتأكيد على ضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الأول للمحافظة على النظام والحالة الأمنية والسلامة العامة بما يضمن أمن وسلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.



وأضاف أنه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات الهامة لهم.



ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، والحرص على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.



كما أفاد الخميس بأنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.



وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.



وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعيق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد وإرشادات المرور وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.



وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.



وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أوضح الخميس أن إدارة الأمن والسلامة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع بدء العام الدراسي لإقامة المحاضرات والحملات التوعوية والبرامج التدريبية والتثقيفية والصحية، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل الخاصة بمكافحة الحرائق وطرق استخدام مطفآت الحريق بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وخطط التعامل مع الحالات الطارئة بمعدات الوقاية المناسبة.



وأضاف أن الإدارة قامت بإصدار العديد من الكتيبات التوعوية والمطويات والبروشورات الإرشادية لتوزيعها داخل الجامعة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة إدارة الأمن والسلامة لجهودها الرامية لخدمة المجتمع الجامعي ونشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية لدى منتسبي الجامعة.



من جانب آخر، أشار إلى أنه تم التأكد من عمل أجهزة ومعدات السلامة وصلاحية مطفآت الحريق من قبل مساعدي خدمات الأمن والسلامة في كافة المباني والمرافق الجامعية.



هذا، وقد أفاد بأنه تم تجهيز كافة العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتوفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين على جميع العيادات الطبية بكافة مواقع جامعة الكويت لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث، إلى جانب توفير سيارات غولف لاستخدامها في نقل المرضى والحالات التي تستدعي سرعة النقل إلى أقرب عيادة طبية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأكد أن قسم إصدار التصاريح على أتم الاستعداد لإصدار تصاريح الدخول الخاصة بمواقف الطلبة بمواقع الجامعة المختلفة، إضافة إلى أن مكاتب إصدار الهويات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات وإصدار الهويات الجامعية لهم.



كما ذكر أنه في إطار سعي الإدارة لرفع مستوى السلامة والتأهب للمواقف الطارئة تم وضع برنامج زمني للإخلاءات من خلال لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة كإجراء تدريبي للعاملين في جامعة الكويت بصفة خاصة ولجميع مرتادي الجامعة بصفة عامة، لتعريفهم بالآلية السليمة والآمنة في التعامل مع الأزمات والحوادث وتثقيفهم بإرشادات الإخلاء وذلك بهدف توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من المخاطر.



ودعا الخميس جميع مرتادي جامعة الكويت إلى التعاون مع الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني، وعدم التردد في الاتصال عند الضرورة على هاتف طوارئ الأمن والسلامة داخلي (83333) مباشر (24983333) والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.





