أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بأربع جوائز عالمية خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الذي أقيم في فندق رويال جاردن في لندن، كما نال مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية في الدوحة جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وثاني أفضل مطار في العالم.



وقد حصد الناقل الوطني لدولة قطر التقدير لتميزها على نطاق عالمي، حيث حصلت على جائزة أفضل شركة طيران للرحلات طويلة المدى، وأفضل درجة رجال الأعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل أطعمة ومشروبات على متن الطائرة من قبل بزنس ترافلر.وقد اشتهرت مجلة بزنس ترافلر بتقديم جوائز مرموقة عالميا لأفضل الشركات في قطاعي السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عاما، وتمنح الجوائز بناء على استفتاء يقوم فيه قراء مجلة بزنس ترافلر. وعليه، اجتمع هذا العام أكثر من 200 من قادة قطاع السفر والضيافة في لندن للاحتفال بالمرشحين والفائزين.



حضر حفل توزيع الجوائز كل من: نائب رئيس المبيعات في أوروبا بالخطوط الجوية القطرية إريك أودون، والمدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وأيرلندا غاري كيرشو، لاستلام الجوائز نيابة عن الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يعد نجاح الخطوط الجوية القطرية في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر لهذا العام دليلا واضحا على ريادة الناقلة القطرية عالميا، كما ويشيد بالتزامنا المتواصل في تقديم تجربة سفر لا تضاهى مبنية على مبادئ التميز والرفاهية».



وأضاف الباكر: «يسعدنا أن مقاعد كيوسويت وخدمة درجة رجال الأعمال الرائدة في قطاع الطيران مستمرة في كسب التقدير العالمي بوصفها الأفضل في العالم. نحن ملتزمون بمواصلة تقديم أفضل تجربة سفر لمسافرينا فضلا عن تنمية شبكة وجهاتنا العالمية ومحفظة شراكتنا الرياضية والثقافية».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي م.بدر محمد المير: «يسعدنا الحصول على جائزة «أفضل مطار في الشرق الأوسط» من مجلة بزنس ترافلر، يؤكد هذا التقدير مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى والتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين، ونحن فخورون جدا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، حيث نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين».