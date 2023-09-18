عبدالله الأنبعي: اتفاق نيابي - حكومي على ترتيب ودمج أولويات السلطتين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل بما يحقق تطلعات المواطنين



عقدت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتماعا الأحد في مجلس الأمة، للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل.



حضر الاجتماع من الجانب النيابي كل من النواب د.حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله تركي الأنبعي وسعود العصفور.



وحضر من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.



وتطرق المجتمعون الى أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول السابق، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل.



كما تناولوا قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.



وسيتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من السادة أعضاء مجلس الأمة، تمهيدًا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.



وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الشاهين: نهنئ الضباط المتقاعدين بمكافأة نهاية الخدمة التي جاءت بقرار منفرد من الحكومة،وهذه رسالة للشعب الكويتي وممثليه بأنه مرحبا بالمطالب المالية المستحقة.



وأضاف: ننتظر من الحكومة إنصاف باقي المتقاعدين وضباط الصف والموظفين الكويتيين غير الحاصلين على الكوادر العمالية، بالإضافة لمن يتلقون دعم العمالة ويعملون في القطاع الخاص.



وشدد الشاهين على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون عنوان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وهو أساس التعاون من عدمه مع الحكومة.



من جانبه، كشف النائب عبدالله الأنبعي، عن اتفاق نيابي- حكومي خلال اجتماعهما التنسيقي أمس، على ترتيب ودمج أولويات السلطتين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل بما يحقق تطلعات المواطنين.



وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن اللجنة التنسيقية النيابية ستطلب من جميع النواب تقديم أولوياتهم، كما تم الطلب من الجانب الحكومي بالتقدم بأولوياتهم، مبينا أن اللجنة ستقوم بترتيب هذه الأولويات، ودمج الأولويات الحكومية والنيابية للخروج بخارطة تشريعية يسير عليها المجلس - بإذن الله - في دور الانعقاد القادم.



وأكد الأنبعي أن اجتماع الأمس التنسيقي يعد استمرارا لمرحلة التعاون المثمر بين الطرفين، والتي أسفرت عن إنجاز عدد من التشريعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجاري.



وأعرب عن تطلعه لاستمرار الإنجازات التي يتعطش لها الشعب الكويتي في السنوات السابقة وسط سجالات لا تثمر، مثمنا تنسيق السلطتين لترتيب الأولويات لإقرارها وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.



وأكد الأنبعي الإصرار النيابي التام على سد جميع الذرائع أمام كل متربص يرغب في تعطيل وتيرة الإنجاز، قائلا: «إذا استطعنا أن نرى المشهد من منظور رجالات دولة يستطيعون أن يتحملوا على كاهلهم كل هذه الضغوط فإن وتيرة الإنجاز ستستمر وصولا إلى تحقيق طموحات وآمال الشعب».