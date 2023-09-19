عبدالكريم العبدالله



أعلنت مراقب مكتب الامتحانات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.كفاية عبدالملك عن بدء الامتحانات النظرية والعملية للبرامج التدريبية والزمالة



لـ «الأطباء». وذكرت عبدالملك في تصريح لـ «الأنباء» أن الامتحانات تستمر على مدار 6 أسابيع، ويقدمها 362 طبيبا وطبيبة موزعين على 26 برنامجا تدريبيا، بالإضافة إلى برامج الزمالة، والتي من ضمنها 22 برنامجا بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية، وبرامج مع الكلية الملكية البريطانية لتخصص طب العائلة. وأشارت إلى أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يتعاون مع هذه الكليات العالمية في سبيل ضمان «جودة» وكفاءة الامتحانات على أعلى المستويات العالمية.



ولفتت عبدالملك إلى أن عدد الأطباء «الممتحنين» الخارجيين المشاركين في إعداد الاختبارات وصياغتها والإشراف عليها يبلغ ما يقارب 112 طبيبا استشاريا، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على قدم وساق للارتقاء بالبرامج التدريبية والزمالة وتخريج أطباء أكفاء لخدمة المرضى والمنظومة الصحية.