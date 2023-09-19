الاهتمام بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني لخلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة



استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمقر إقامته بمدينة نيويورك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات جان فيليب كورتوا والوفد المرافق له.



حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.



وجرى خلال اللقاء، استعراض خطة البلاد التنموية للتحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول آلية إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على جذب الاصول الاستثمارية وخلق بيئة أعمال رائدة ومتميزة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب الكويتي من الاستفادة من خبرات هذه الشركات، ثم قدم الوفد دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت لحضور مقر شركة مايكروسوفت.



كما استقبل سموه الرئيس التنفيذي الاستثماري لشركة ألفابيت وغوغل روث بورات والوفد المرافق لها.



وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الكويت وشركة غوغل كلاود بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مؤخرا لدعم التحول الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الحكومية، إضافة الى مناقشة آليات تهيئة الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة تحقيقا لرؤية الكويت التنموية.



وأكد ممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب اللقاءات على أهمية التعاون المتواصل بين الشركات الكبرى الخاصة بالتقنيات الرقمية والكويت لتسهيل بيئة الأعمال في البلاد وجذب المزيد من الشركات العالمية ذات القيمة الفعلية المضافة لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الكويتية وتعزيز رأس المال البشري ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.



وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني بما يسهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في النظم التقنية وتلبي احتياجات وطموحات البلاد المستقبلية.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهم على دعم الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



وأكد سموه التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات، مشيدا بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وسبل تحقيق التنمية المستدامة.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.