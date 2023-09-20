بداح العنزي



ذكر رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية د.حسن كمال ان اللجنة ناقشت الجدول الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية في العبدلي، حيث سيتم استكمال النقاش فيها والانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالموضوع خلال الاجتماع المقبل.



وقال كمال إن اللجنة أبقت على جدول اعمالها تعديل لائحة تنظيم البناء والجداول الملحقة بها كما تمت احالة ملاحظات اتحاد العقاريين على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء الى لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء في الجهاز التنفيذي.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراحا بتعديل قرار رئيس البلدية للعام 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.