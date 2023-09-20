عبدالكريم العبدالله



يترأس وزير الصحة د.أحمد الـعوضي وفدا صحيا للمشاركة في الاجـتـمـاعـات رفـيـعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتفاوض بشأن الإعلان السياسي الخاص بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.



ويتكون الوفد المرافق لوزير الصحة من مدير إدارة مكتب الوزير د.عبدالرحمن القشعان ومدير ادارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان ود.محمد صالح السعيدان ود.حمد بستكي.



وذكرت مصادر صحية مطلعة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن وزير الصحة سيقوم بجولة على المكتب الصحي الكويتي في واشـــنـطن عقب الانتهاء من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاطمئنان على سير العمل، والاطلاع عــلى كل المعوقات التي تواجه المواطنين في العلاج بالولايات المتحدة، إن وجدت، والعمل على دراستها وحلها بأسرع وقت.