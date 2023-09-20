الدوحة - فريد عبدالباقي



فشل السد القطري في تحقيق الفوز على ضيفه الشارقة الإماراتي واكتفى بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في أولى مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2023. أهدر السد فرصة الخروج فائزا بنقاط المباراة، عندما احتسب الحكم السنغافوري محمد تقي ضربة جزاء لمصلحة الإكوادوري غونزالو بلاتا بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، بيد أن الجزائري بغداد بونجاح وضع الكرة خارج المرمى مهدرا فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة 58. ويتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة الثانية بـ 3 نقاط بفوزه على مضيفه الفيصلي الأردني 1-0، مقابل نقطة واحدة لكل من السد والشارقة. وعلى صعيد متصل، طالبت الجماهير السداوية إدارة النادي بضرورة إقالة المدرب البرتغالي برونو ميغيل، بسبب تدهور مستوى الفريق منذ بداية الموسم. من جانبه، قال المدرب برونو ميغيل، إن الحظ عاند فريقه، خلال لقاء الشارقة، مشيرا إلى أنه فخور بأداء اللاعبين وبالمستوى الذي أظهروه خلال المباراة، فقد كانت مباراة متكافئة وخلقنا العديد من الفرص، لكن لم ننجح في التسجيل. وكانت إدارة نادي السد نجحت في تدعيم صفوف الفريق بصفقة من باريس سان جرمان الفرنسي في اللحظات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي ذي الأصول مغربية إلياس حسني (18 عاما) لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.