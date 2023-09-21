شارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي باجتماع مجلس الأعمال الدولية في غرفة دبي للتجارة لمناقشة قوانين ومقترحات تنظيمية لسوق العمل الإماراتي والتحديات الاقتصادية والفنية التي تواجه الشركات الكويتية الوطنية والإقليمية العاملة بالمنطقة.



وقال رئيس مجلس الأعمال الكويتي فراس السالم لـ (كونا) عقب الاجتماع إن «مشاركتنا تعزز آلية التواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل عمل الشركات الكويتية الموجودة في دبي».



وأضاف السالم أن غرفة دبي للتجارة تعمل على إقامة اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور لصياغة واستحداث القوانين على مستوى إمارة دبي وحكومة الإمارات الاتحادية، موضحا أن مجلس الأعمال الكويتي يمثل مصالح الشركات والمستثمرين الكويتيين ويقوم بتسهيل الإجراءات والأعمال لهم.



وذكر أن مجلس الأعمال الكويتي قدم أيضا نموذجا لأنظمة الكويت وأبرز خبرة القطاع الخاص الكويتي في التغلب على التحديات والمصاعب التي واجهته عبر السنوات الماضية.



وأفاد بأن الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجالس الأعمال الدولية من مختلف الدول، معتبرا أنها فرصة أيضا للتواصل المباشر والتعرف على أحدث التطورات والفرص الاستثمارية في السوق الإماراتي.



وبين السالم أن مشاركة مجلس الأعمال الكويتي في ورش العمل التي تقيمها الجهات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية فرصة لتعزيز جاذبية إمارة دبي للشركات الكويتية الراغبة بالتوسع بالمنطقة تشريعيا وتجاريا.



وأكد أن مشاركة مجلس الأعمال الكويتي في هذا الاجتماع الدولي تعكس التزام الكويت بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار في الخارج، حيث يعمل المجلس على تمثيل مصالح رجال الأعمال الكويتيين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأخرى.