أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جميع المسحات الطبية (فحص فيروس كورونا) التي تم إجراؤها لطلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «سليمة»، حيث تبين أن ارتفاع درجات الحرارة للطلبة كانت نتيجة التغيرات الجوية وإصابتهم بالانفلونزا الموسمية.



وأكدت الإدارة أن القيادة العليا بوزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لأبنائنا الطلبة وحريصة على توفير الرعاية اللازمة لهم حفاظا على الصحة العامة للطلبة.



جاء ذلك عطفا على بيان سابق للإدارة تطرق الى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأكاديمية بالتعاون مع ادارة الشؤون الصحية وزارة الصحة (الصحة الوقائية) حفاظا على سلامة الطلبة.