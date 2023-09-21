ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر امس منطقة في ليبيا تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق البلاد.



وقال المركز المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل على موقعه الإلكتروني إن الهزة الارضية التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 70 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.



وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومترا من طبرق، على الترتيب، حسب شهادة الناشط من المدينة عيسى بومراح.



وأظهرت خريطة «الشحن الأيوني» أمس الاول ليبيا «مغطاة بشحنات موجبة متطرفة»، مما يؤكد أنها ستتعرض إلى وقوع «زلزال» تعتمد قوته على درجة تحرك الصفيحة الإفريقية نحو الصفيحة الأناضولية، حسب حديث المهندس الجيوفيزيائي، حكيم المسلاتي.



وتأتي تلك التطورات ومازالت ليبيا تحاول تجاوز محنة العاصفة «دانيال»، التي ضربت مناطق شرق البلاد، وتسببت في وقوع ضحايا وخسائر مادية فادحة، خصوصا بمدينة درنة.



و أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، عن تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الفرق والأجهزة الإغاثية العاملة بمدينة درنة، بارتفاع درجات الحرارة والإسهال وأعراض مرضية أخرى.وقال الجارح خلال مؤتمر صحافي ان «الإصابات لا تتعلق بوباء، بل ببعض الأمراض المعدية الناجمة عن التلوث» الذي شهدته المدينة الليبية، جراء الاعصار «دانيال» المدمر، نافيا عزم السلطات إخلاء المدينة المنكوبة من سكانها، مشددا على «ضرورة تطويق بعض المناطق الموبوءة وعزلها، حتى يتسنى لفرق الإغاثة العمل فيها بشكل انسيابي ودون تعطيلات».