سلطان العبدان



قدم النائب حمد العليان اقتراحا لإنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي وأخرى ذات التعليم ثنائي اللغة تتبع قطاع التعليم العام، وتشرف عليها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان كحال الدراسة في مدارس التعليم العام على ان تغطي جميع محافظات الكويت.



وعلل العليان اقتراحه بأن الدستور الكويتي اهتم بالتعليم اهتماما بالغا، وبرز هذا الاهتمام في نص المادة 13 على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما تنص المادة 40 على ان «التعليم حق للكويتيين» تكفله الدولة.



وزاد بقوله: يوجد في الكويت نوعان من التعليم، الأول تعليم حكومي مجاني «التعليم فيه باللغة العربية فقط».



والثاني تعليم خاص يتحمل فيه ولي الأمر دفع تكاليفه التي عادة ما تكون تكاليف باهظة، إذ ينقسم هذا التعليم الخاص الى 3 أنماط «تعليم عربي وتعليم أجنبي وتعليم ثنائي اللغة»، حيث إنه لوحظ في السنوات الماضية تنامي المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة بأنظمتها المختلفة بشتى المراحل الدراسية، كما لوحظ ارتفاع مستمر في مصاريف رسوم تلك المدارس، ما أثر سلبيا على ميزانية أولياء أمور الطلبة الكويتيين، ونظرا لغياب (التعليم الأجنبي والتعليم ثنائي اللغة) الحكومي في الكويت، وهو الذي أصبح خيار الكثير من الأسر الكويتية، إلا انه يمنعهم من الانضمام له عدم وجوده في التعليم الحكومي من جهة، وارتفاع تكاليفه في المدارس الخاصة بشكل كبير من جهة أخرى، ولذلك قدم هذا الاقتراح.