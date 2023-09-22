أطلق المكتب الإقليمي لقارة آسيا للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» موسمه التدريبي البرامجي للعام الدراسي لطلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم الخاص والجامعات والمعاهد التطبيقية بالكويت.



واعتبر م.عدنان المير الرئيس الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» أن الموسم البرامجي للعام الدراسي الحالي متعدد المحاور العلمية والتطبيقية المخصصة للشباب والطلاب الكويتيين استكمالا لمسيرة المكتب بالكويت، مؤكدا أن «الحقيبة التدريبية - دورة الروبوت التعليمي» هي باكورة المشاريع العلمية للمكتب الذي نظمها بالتعاون مع توجيه الحاسوب شارك بها 22 موجها وموجهة للحاسوب بوزارة التربية تم ترشيحهم من المناطق التعليمية الست، مبينا أن هذه الحقيبة التعليمية صممت لشرح مكونات وطرق تركيب وبرمجة روبوت LEGO EV3.



وأوضح م.المير أن الحقيبة التدريبية «الروبوت التعليمي» دورة لمعرفة تركيب وبرمجة روبوت LEGO EV3 وكيفية المشاركة به في المسابقات الوطنية والعالمية، هدفت لأن يكون المتدرب قادرا على «تصميم وبرمجة روبوت يتحرك ذاتيا وتطبيقه في عدة مجالات وعدة مسابقات منها السومو وذلك باستعمال الحقيبة التعليمية LEGO EV3، وتطبيق العلاقات الرياضية والهندسية والفيزيائية بشكل عملي تعليمي، فضلا عن التعرف على أهم القطع الإلكترونية مثل «المعالج - المحركات الحساسات - وفهم مبدأ اشتغالها وكيفية اشتغالها وكيفية التعبير عنها برمجيا»، وبناء وبرمجة روبوت على الطريقة التي تريد أن يكون بها الروبوت وذلك عن طريق معرفة خصائص القطع الإلكترونية المستعملة وطريقة التعبير عنها برمجيا وكذلك ايجاد هيكل مناسب من خلال التعرف على أنواع القطع الميكانيكية الموجودة في الحقيبة، علاوة على تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحس المسؤولية لدى المشاركين عن طريق تبادل الأفكار ومحاولة ايجاد الحلول».



وأشاد بالتعاون التدريبي والبرامجي بين مكتب «ملست آسيا» ووزارة التربية، مثنيا على توجيه الحاسوب لحرصه على مشاركة 22 موجها وموجهة في الدورة، لافتا إلى أن المكتب وضع ضمن محتواه التطبيقي للعام الدراسي الحالي العديد من المسابقات والفعاليات المخصصة للشباب والطلاب الكويتيين، ومعتبرا أن «اعتناء الخبراء بإنتاج روبوتات تعليمية جعل الكثير من الطلاب والمعلمين ينساقون نحو تعلمها، حيث صارت أداة عملية لتطبيق المبادئ الرياضية والفيزيائية والهندسية والتكنولوجية، حيث يعاني الكثير من الطلاب الملل من القوانين وعدم فهمها أو دراسة جافة لها بعيدا عن الواقع العملي، كما يعاني المعلمون من مشاكل في توصيل أفكارهم والتعبير عنها واقعيا، لذلك تم انشاء روبوتات تعليمية على حسب الفئات العمرية انطلاقا من الابتدائي مرورا بالمراحل المتوسطة وصولا الى المرحلة الثانوية».



ومن جانبها، قالت الموجهة العامة للحاسوب منى سالم إن دليل الدورة جاء ثريا في محتواه لشموله على العديد من البرامج والتطبيقات والحصص التعليمية والتنفيذية، حيث تضمنت الحصة الاولى، مادة التدريب «التعريف بمكونات حقيبة LEGO EV3 Kit والبناء الميكانيكي»، وتناولت مواضيع «عرض فيديو لروبوت EV3 وإمكانياته، ومدخل إلى علم الروبوت التعليمي، والتعريف بالعناصر الإلكترونية المستعملة في الروبوت محركات - حساسات المحركات والتطرق الى خصائصها الفيزيائية وكيفية استعمالها، فضلا عن مواصفات الروبوت EV3، والتعرف على مختلف القطع الميكانيكية، اضافة إلى تطبيق عملي (بناء الروبوت السيارة)».



وأضافت منى سالم «بخصوص الحصة الثانية، فاحتوت على شرح برامج LEGO EV3، وتناولت شرح برمجة الروبوت EV3، وشرح قوالب الحركة، إضافة إلى توصيل وحدة البناء EV3 مع الكمبيوتر وتشغيل البرامج، ونشاطين تطبيقيين (ملاحظة واستنتاج الحركة، وبرمجة حركة الروبوت)، وفيما يتعلق بالحصة الثالثة، برمجة الروبوت باستعمال الحساسات وفيها تم تناول شرح قالب حساس المسافة، وشرح قالب حساس الألوان، شرح قال حساس اللمس، فضلا عن أمر الانتظار Wait وIF ELSE، ونشاط تطبيقي برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار عن طريق (حساس اللمس وحساس المسافة وحساس الألوان».



وحول الحصتين التعليميتين الرابعة والخامسة، ذكرت الموجهة العامة للحاسوب منى سالم: «الحصة الرابعة، تجسيد روبوت السومو، وتم التعريف بمسابقة السومو، وأنشطة تطبيقية (برمجة روبوت السومو العشوائي، وبرمجة روبوت السومو الدفاعي، وبرمجة روبوت السومو الهجومي، وبرمجة روبوت السومو الذكي)، والحصة الخامسة، تجسيد روبوت تتبع الخط، وتم تناول التعريف بمسابقة تتبع الخط، ونشاطين تطبيقيين (برمجة روبوت تتبع الخط بحساس واحد، وبرمجة روبوت تتبع الخط بحساسين).