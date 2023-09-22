الموافقة على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون.. وانعقاد الجلسات بالتاسعة صباحاً

«الإدارية الأولى» برئاسة المستشار الرفاعي تختص بمنازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية

«الإدارية الثالثة» برئاسة المستشار الماجد تنظر دعاوى الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية والتعليم ومعادلة الشهادات وموظفي الهيئات وشاغلي الكوادر الخاصة

«الإدارية الخامسة» برئاسة المستشار الكندري تختص بطعون المنازعات بشأن قرارات ذوي الإعاقة

«الإدارية الثانية» برئاسة المستشار العنيزي تنظر دعاوى شاغلي «القيادية والمدنية» بالجهات الحكومية



عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د.عادل بورسلي أمس جمعيتها العمومية لتوزيع العمل في دوائر المحكمة خلال العام القضائي 2023 ـ 2024، وشكلت الجمعية دوائرها على النحو التالي:



٭ الدائرة الجزائية الأولى: برئاسة المستشار سلطان نوح بورسلي، وعضوية المستشارين: طارق علي فهمي وإيهاب علي قطب وأحمد محمد الحداد ومحمد عبدالهادي جاد وأيمن محمد أبوعلم، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



٭ الدائرة الجزائية الثانية: برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، وعضوية المستشارين: محمود عبدالرحمن محمود وياسر جميل عبدالعليم ومحسن محمود البكري وعلاء الدين كمال أحمد، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



٭ الدائرة الجزائية الثالثة: برئاسة المستشار صالح خليفة المريشد، وعضوية المستشارين: يحيى عبدالحميد متولي ومحمود محمد كامل ومحمد طاهر محمود وعصام محمد أحمد وإيهاب سعيد البنا.



٭ الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: برئاسة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، وعضوية المستشارين: سعد أنور زغلول ود.أحمد محمد غنيم وعبدالعزيز السيد علي ومصطفى عبداللطيف محمد وإيهاب عاشور الشهاوي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة الإدارية الثانية: برئاسة المستشار د.جمال مبارك العنيزي، وعضوية المستشارين: د.رضا محمد دسوقي ومحمد علي فكري وعبدالنبي علي محمود وعبدالجواد عبدالغني مصطفى ود.مجدي صالح الجارحي، وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة الإدارية الثالثة: برئاسة المستشار نجيب ماجد الماجد، وعضوية المستشارين: إبراهيم مصري مغيب وهشام السيد عزب وناصر محمد عبدالموجود ومحمد محمد السعيد وعاطف سعدي محمد، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة المدنية والعمالية الأولى: برئاسة المستشار فؤاد خالد الزويد، وعضوية المستشارين: خلف محمد غيضان ويحيى عبداللطيف مومية ومصطفى محمد محمد ومحمد منشاوي الحشاش، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الثانية: برئاسة المستشار عادل عبدالله العيسى، وعضوية المستشارين: عويد ساري الثويمر وعلي محمد شرباش وحازم محمد شوقي وعبدالحميد محمود الشربيني، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



٭ الدائرة المدنية والعمالية الثالثة: برئاسة المستشار د.عبيد مجول العجمي، وعضوية المستشارين: مصطفى ثابت حسين وصلاح عبدالعظيم محمد وأحمد صلاح الدين حسنين وفوزي السعودي حمدان، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة المدنية والعمالية الرابعة: برئاسة المستشار خالد مبارك الوهيب، وعضوية المستشارين: خالد علي العثمان ومحمود محمد سعيد ومصطفى محمد محمد وجاد محمد عبدالمجيد، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



٭ الدائرة العمالية الخامسة: برئاسة المستشار صالح رشيد الرقدان، وعضوية المستشارين: عبدالله عيد حسن ووائل كمال السيد وعدلي فوزي محمود وأحمد فاروق عبدالرحمن، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية الأولى: برئاسة المستشار أنور علي بورسلي، وعضوية المستشارين: حسين توفيق عبدالمحسن وأحمد عبدالحميد البدوي وأحمد محمد عبدالحليم ومراد عبدالصبور زناتي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية الثانية: برئاسة المستشار عادل علي البحوه، وعضوية المستشارين: خلف محمد غيضان وحمادة حمدة عبدالحفيظ ومصطفى عبداللطيف محمد ومحمد منشاوي الحشاش، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية الثالثة: برئاسة المستشار يوسف عبدالله العمران، وعضوية المستشارين: عبدالرحمن أحمد مطاوع وأحمد محمود المنشاوي وشهاوي إسماعيل عبدربه وهاشم توفيق هاشم، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية الرابعة: برئاسة المستشار خالد صالح المزيني، وعضوية المستشارين: محمود محمد قطب وعمرو صلاح الدين الشيمي ومحمد سراج الدين السكري ود.طه أحمد محمد، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية الخامسة: برئاسة المستشار عصام محمد السداني، وعضوية المستشارين: زياد مصطفى بشير وأيمن يحيى الرفاعي ومحمد عبدالمنعم الخلاوي وأحمد صلاح الدين عبدالسلام، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية السادسة: برئاسة المستشار عبدالهادي فهد الجفين وعضوية المستشارين أحمد محمود المنشاوي وزياد محمد أحمد وأشرف أبوالعز محمد وهاشم توفيق هاشم، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



٭ الدائرة التجارية السابعة: برئاسة المستشار محمد عبدالله الونيان، وعضوية المستشارين د.خالد أحمد عبدالحميد وشهاوي إسماعيل عبدربه ومحمود حسن التركاوي وأشرف أبوالعز محمد، وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



٭ دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية والدائرة الإدارية الخامسة: برئاسة المستشار إسحاق حسين الكندري، وعضوية المستشارين: عدنان عبدالرحمن الطبطبائي ومحمد أحمد الرفاعي وسعد أنور زغلول وعبدالعزيز السيد عبدالوهاب، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



قرارات المحكمة



أولا: الموافقة على ترتيب وتأليف الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها.



ثانيا: يتم توزيع الاختصاص بين الدوائر الإدارية على النحو التالي:



تختص الدائرة الإدارية الأولى بنظر الطعون الخاصة بمنازعات الأفراد أو الهيئات بشأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا المسند منها للدائرة الإدارية الثالثة والخامسة، والطعون الخاصة بدعاوى العقود الإدارية، وطلبات رجال القضاء، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.



وتختص الدائرة الإدارية الثانية بنظر الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين «شاغلي الوظائف المدنية في الجهات الحكومية» عدا المسند منها للدائرة الإدارية الثالثة، والطعون الخاصة بدعاوى شاغلي الوظائف القيادية، والطعون الخاصة بدعاوى سائر الموظفين المدنيين بشأن المعاشات، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.



وتختص الدائرة الإدارية الثالثة بنظر الطعون الخاصة بدعاوى الأفراد بشأن التعليم العام والتعليم التطبيقي والتعليم العالي، ومعادلة الشهادات العلمية الأجنبية، والطعون الخاصة بدعاوى الجنسية، ودعاوى معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والطعون الخاصة بدعاوى موظفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة، والطعون الخاصة بدعاوى شاغلي وظائف الكوادر الخاصة، المقررة بموجب قوانين أو مراسيم أميرية عدا طلبات رجال القضاء، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.



تختص الدائرة الإدارية الخامسة بنظر طعون الأفراد الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن ذوي الإعاقة.



ثالثا: يتم توزيع الطعون الجزائية على الدوائر الجزائية على النحو التالي:



٭ الدائرة الجزائية الأولى: الطعون التي تبدأ بأرقام: 1 ـ 4 ـ 7.



٭ الدائرة الجزائية الثانية: الطعون التي تبدأ بأرقام: 2 ـ 5 ـ 8.



٭ الدائرة الجزائية الثالثة: الطعون التي تبدأ بأرقام: 3 ـ 6 ـ 9.



أما الطعون التي تبدأ برقم 0 فتوزع حسب الرقم الذي يليه.



رابعا: يتم توزيع الطعون المدنية على الدوائر الأربع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي.



خامسا: يتم توزيع الطعون العمالية التي تبدأ بأرقام من 1 إلى 5 على الدائرة العمالية الخامسة، والطعون التي تبدأ من أرقام 6 إلى 9 على الدوائر المدنية والعمالية الأربع بالتساوي، والطعون التي تبدأ برقم 0 توزع حسب الرقم الذي يليه.



سادسا: يتم توزيع الطعون التجارية على الدوائر السبع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي.



سابعا: الموافقة على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون.



ثامنا: تفوض الجمعية العامة رئيس المحكمة بإجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر بتشكيل وترتيب الدوائر ومجلس تأديب القضاة وبإجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء السنة القضائية.



تاسعا: يتولى رئيس المحكمة منح السادة الوكلاء والمستشارين الإجازات بأنواعها وفقا للقانون.



عاشرا: انعقاد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لذلك.



حادي عشر: انعقاد الجلسات الساعة 9 صباحا عدا الدوائر المحدد لنظرها مواعيد أخرى، والدوائر المحدد انعقادها مساء.



ثاني عشر: يعمل بهذا التوزيع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.