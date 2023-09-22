كشف المخرج د.علي حسن لـ «الأنباء» عن مفاجأة ستكون اليوم في حفل ختام مهرجان الموسيقى بدورته الـ 23، وهي قيام المخرج القدير علي الريس بالتصدي لإخراج الحفل بعد غياب عن الإخراج منذ أكثر من 20 عاما، وقال د.حسن: أتشرف بأن أصاحب الريس في إخراج الحفل الختامي للمهرجان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب» بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، فالريس أحد أهرامات المنوعات ولديه خبرة طويلة في هذا المجال.



وأكد د.علي أن المهرجانات الموسيقية مهمة جدا لأي إنسان متذوق للموسيقى، وتثري الساحة الفنية وفيها تبادل ثقافي بين الشعوب، لافتا إلى أن الفن الكويتي زاخر ويتمتع بإرث فني كبير، والكويتيون متعطشون للفنون الأخرى غير التي نشأوا عليها.