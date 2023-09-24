وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي: حدد ديوان الخدمة المدنية الجامعات المتميزة بخمس وسبعين جامعة فقط وبدول معينة، مع العلم أن الجامعات المتميزة في خطة الابتعاث للتعليم العالي أكثر من العدد السالف.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المعايير المعتمدة لتصنيف هذه الجامعات، وهل يتغير هذا التصنيف، وما المدة الزمنية المحددة لتغيير التصنيف؟



2 ـ كم عدد الجامعات المتميزة المسجلة في نظام البعثات في وزارة التعليم العالي؟



3 ـ عدد الطلبة الكويتيين المسجلين حاليا في هذه الجامعات وتخصصاتهم، ومتى يتوقع تخرجهم؟



4 ـ هل وزارة التعليم العالي ستسمح لأي طالب كويتي بالدراسة بهذه الجامعات المتميزة والتي تعطي ميزة للطالب بعد التخرج؟