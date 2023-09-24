تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي التهاني من زعماء العالم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وفي مقدمتهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والإسلامية الشقيقة.



ونشر الأمير محمد بن سلمان صورة تعبيرية على حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتظهر الصورة سموه متوسطا الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكتب تحتها الآية القرآنية الكريمة: (رب اجعل هذا البلد آمنا).



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.



جاء ذلك في برقيات تهان لخادم الحرمين الشريفين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس.



وفي برقيات تهان مماثلة، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.



وفي تغريدة بحسابه على منصة اكس (تويتر سابقا) قال الشيخ محمد بن زايد: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء».



بدوره، غرد الشيخ محمد بن راشد على منصة اكس (تويتر سابقا) قائلا: «كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير..وراية مجدكم خفاقة عالية».



وهنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة، وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.



وثمّن ملك البحرين، نهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.



كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.



وأكد سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيد من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.



ونوه سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.



وبعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.



كما عبر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.



وبعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أعرب فيها عن «تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار».