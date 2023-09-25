أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عن فتح باب التسجيل للتأهيل لمسابقة «روبوتكس» الدولية التي ستقام في تالين بإستونيا خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر المقبل.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني: يسر مركز صباح الأحمد الاعلان عن فتح باب التسجيل للكويتيين الذين يمتلكون الموهبة والافكار الإبداعية للمشاركة في تصفيات هذا المحفل الدولي، حيث سيبدأ فتح باب التسجيل من 25 سبتمبر الى 3 أكتوبر للكويتيين من الفئة العمرية 14 و15 عاما من الجنسين عبر الرابط المتاح في صفحة الانستغرام الخاصة بالمركز @SACGC_kw.



وأضاف الديحاني: الهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار سعي المركز المتواصل لتشجيع وتحفيز الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ثقافتهم ومعلوماتهم في مجال صناعة وتطوير الروبوتات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والاستفادة من تعزيز ثقافة علوم وتكنولوجيا الروبوت.



وبين أن نظام المسابقة يعتمد بشكل عام على تحدي الفرق، حيث يتكون كل فريق من عضوين إلى ثلاثة أعضاء وستمثل الفرق المشاركة الكويت في هذه المسابقة العالمية.