القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن انه في ضوء ما تردد من معلومات حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، موضحة أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم جميع شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين.



جاء نفي وزارة التجارة والصناعة عقب انتشار معلومات عن إلغاء مصلحة الجمارك العمل بالمنشور الوزاري بشأن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر.



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