أوقف ريال مايوركا سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة المتصدر بإجباره على التعادل 2-2 الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



واستهل برشلونة موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس الماضي، ليحقق مذاك 6 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري، قبل أن يفرمل مايوركا انتصاراته، ليرفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 17 نقطة.



وفشل ريال مايوركا في فك عقدته على ملعبه «سون مويس»، حيث لم يفز منذ 4 يونيو الماضي حين تغلب على رايو فايكانو بثلاثية نظيفة، ليعود ويخوض 3 مباريات، فخسر في واحدة وتعادل في اثنتين.



وباغت ريال مايوركا الفريق الضيف بعد خطأ من حارسه الالماني مارك -أندري تير شتيغن، سجل منه الكوسوفي فيدات موريكي (8)، وأدرك البرازيلي رافينيا التعادل لبرشلونة (41)، في ثاني أهدافه هذا الموسم.



ولم يتأثر أصحاب الأرض بهدف التعادل، فتقدموا مرة جديدة قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بواسطة أبدون براتس (45+3)، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، وأدرك برشلونة التعادل عبر فيرمين لوبيس (75)، مسجلا أول أهدافه بقميص برشلونة.



من جانبه، أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، غضبه من الأخطاء الدفاعية التي كلفته التعادل. وقال بعد المباراة: «المشكلة هي أننا تأخرنا في النتيجة بسبب خطأ منا، عندما كنا في أفضل حال، وتم تسجيل الهدف الثاني في شباكنا، هذه أخطاء غير مقبولة منا، ويجب ألا تحدث»، مضيفا: علينا تحسين المشاكل الدفاعية التي لدينا، لقد ارتكبنا أخطاء غير مقبولة.



إلى ذلك، عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه ألميريا متذيل الترتيب 5-1، ليتقدم الفائز إلى المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 7 نقاط، علما انه يملك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد، في المقابل، مني ألميريا بخسارته الخامسة في سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز هذا الموسم، ليقبع في قاع الترتيب مع نقطتين فقط.



وتختتم المرحلة الـ 7 للدوري الإسباني بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف سيلتا فيغو نظيره ألافيس، ويحل ريال بيتيس ضيفا على غرناطة، فيما يستقبل أوساسونا نظيره أتلتيكو مدريد في ثالث المواجهات.