

قيام الليلهل لقيام الليل عدد معين من الركعات؟ وهل من صلى الشفع والوتر يعد ممن قام الليل؟



٭ يتحقق قيام الليل بصلاة ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة» والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس وإن صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة فقد قام من الليل. والله أعلم.



طلب العلم



شخص عمره فوق الثلاثين يريد بدء طلب العلم.. هل يمكن يصير عالما؟



٭ بلا شك، مع الإخلاص والهمة العالية والعزيمة الصادقة والجد والاجتهاد والدعاء في الأسحار والجلوس في حلقات العلم وترتيب الوقت والبدء بصغار العلم وحفظ القرآن. والله أعلم.



لا شيء فيها



ما حكم قول: كن صاحبا لله، فمن صاحب الله غنم؟



٭ لا شيء فيها والمراد: كن مع الله، تراقب الله في أقوالك وأفعالك ونيتك وتحفظ حدود الله وأوامره ونواهيه، وجـــاء في الحديث في دعاء السفر: «اللهم أنــت الصاحب في السفر». والله أعلم.



لزوم الطهارة مسحت على الجورب في الوضوء وصليت ولكن مسحي كان على غير طهارة؟



٭ توضأ واغسل قدميك وأعد الصلاة لأن من شروط المسح لبس الخفين والجوربين بعد طهارة كاملة. والله أعلم.ينبغي غسلها



هل المخاط والبلغم والمني أشياء نجسة؟



٭ ليست نجسة، ولكن مستقذرة تعافها النفوس النبيلة، فينبغي إزالتها وغسل أثرها، ولكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والله أعلم.إزالة الرجل للشعر



ما حكم إزالة الرجل لشعر ساقيه وصدره؟



٭ الأصل في ذلك الجواز، أنه مسكوت عنه، ولكن إن انضاف الى ذلك غرض سيئ فيحرم، والله أعلم.الصلاة بالبنطلون



ما حكم الصلاة بالبنطلون؟



٭ الصلاة صحيحة إذا كان البنطلون واسعا ليس ضيقا بحيث يحجم العورة، والله أعلم.