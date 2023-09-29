روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض».



لقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، ومن ذلك إخباره بعلامات الساعة التي تكون في آخر الزمان، لأن الإيمان بتحقق صدقها من الإيمان بالغيب، ومن تصديق الله تعالى ورسوله، وليقوى إيمان من يشاهدها ويثبت، ويحسن التعامل معها.



يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي يوم القيامة حتى ينزع العلم من الأرض، وقد فسر في بعض الروايات ان الله عز وجل لا ينزعه من صدور الناس، بل ينزعه من الأرض بموت العلماء. ومن العلامات كثرة الزلازل، فيكثر تحرك الأرض واهتزازها.