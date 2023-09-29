الطراح: تعقيد العملية تطلب تخطيطاً دقيقاً ومستوى عالياً من الدقة

المزيدي: الإنجاز شهادة على القدرات المتقدمة لمستشفى جابر

بورزق: العملية لحظة محورية ومهمة في مجال جراحة التجميل

عياد: معالجة السمنة خطوة وقائية لمنع حالات الأورام المعقدة



عبدالكريم العبدالله



في إنجاز طبي نجح فريق جراحة التجميل بقيادة اختصاصي جراحة الحروق والتجميل د.خالد الطراح في مستشفى جابر الأحمد في استئصال ورم ضخم يزن أكثر من 40 كغم من فخذ مريضة، ويعتبر اثقل واكبر ورم تم استئصاله من الاطراف السفلية حسب المجلات الطبية.



ويؤكد هذا الإجراء الرائد على الخبرة الجراحية الاستثنائية للفريق ويسلط الضوء على الأهمية القصوى لمعالجة الحالات المتعلقة بالسمنة.



وجاء هذا الإنجاز بعد اكتشاف الورم في المريضة التي قامت بمراجعة د.سلامة عياد، اختصاصي اول جراحة العظام في مستشفى جابر الأحمد وهو يمثل الجزء الثاني من الفريق الطبي، حيث كانت المريضة تعاني من آلام في الركبة، وبعد الكشف عنها تبين انه ورم ليمفاوي ضخم.



وكانت تفاصيل الحالة أن لديها تراكما في السوائل الليمفاوية، علما انه غالبا ما يرتبط هذا التشخيص بالسمنة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لضبط الوزن للمرضى لمنع حالات مماثلة والعواقب اللاحقة مثل آلام المفاصل وضعف الحركة.



وقال اختصاصي جراحة الحروق والتجميل في مستشفى جابر الأحمد د.خالد الطراح لـ «الأنباء» إن هذه العملية المعقدة تطلبت تخطيطا دقيقا ومستوى عاليا من الدقة لضخامة حجم الورم، الا أن فريقنا كان على استعداد جيد جدا لمعالجتها وإزالة الورم مع ضمان سلامة المريضة طوال العملية وخلال إقامتها بالمستشفى، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المريضة بشكل عام.



وشكر د.خالد الطراح ود.سلامة عياد جراحي التجميل الذين شاركوا ولعبوا دورا محوريا في الجراحة ومتابعة المريضة وجميع التخصصات الطبية المشاركة في رعاية المريضة، بمن في ذلك فريق التخدير والطبية، قائلين ان هذه الحالات تتطلب تعاونا وثيقا بين أعضاء الفريق الجراحي والطبي لضمان استقرار حالة المريضة.



وأوضح أن الإزالة الناجحة للورم الضخم تسلط الضوء على القدرات الرائعة للفرق الطبية والجراحية في مستشفى جابر الأحمد، وكذلك أهمية التدخل المبكر وإدارة الوزن في منع مثل هذه الحالات الطبية المنهكة. مع استمرار المهنيين الطبيين في تجاوز الحدود، فإن مثل هذه القصص بمنزلة مصدر إلهام للنهوض بالرعاية الصحية على المستوى الوطني.



بدوره، اشاد رئيس رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر الأحمد د.سليمان المزيدي بفخره واعتزازه بالتفاني والخبرة بجهود الفريق الجراحي والطبي بأكمله.



وبين في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا الإنجاز هو شهادة على القدرات المتقدمة لمستشفانا والتزامنا بتوفير الرعاية الصحية من الدرجة الأولى حتى في الحالات الأكثر تحديا.



من جانبه، قال د.هشام بورزق، رئيس الجمعية الكويتية لجراحي التجميل، لـ «الأنباء» إن هذا الانجاز بعتبر لحظة محورية في مجال جراحة التجميل. وأفاد بأن هذا الانجاز يتميز بالمهارة والابتكار الاستثنائيين داخل المجتمع الجراحي والطبي الكويتي.



من ناحيته، أكد اختصاصي جراحة العظام د.سلامة عياد على أهمية معالجة السمنة كإجراء وقائي لمنع حالات أورام مماثلة معقدة. وأفاد في تصريح لـ «الأنباء» بأنه «لا يمكن تجاهل العلاقة بين السمنة وحالات مثل الاورام الليمفاوية الموضعية، بعيدا عن الانزعاج المشترك، يمكن أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى عواقب تغير الحياة، موضحا انه من الضروري أن نعطي الأولوية لإدارة الوزن لضمان مستقبل أكثر صحة».