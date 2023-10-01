أطلق جهاز طب الطوارئ والدعم في ليبيا تحذيرا لسكان جنوب غرب البلاد من تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.



وقال الجهاز، في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية.



وأضاف أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرا لوجود مناطق منخفضة في المنطقة.



وتزامن هذا الإعلان مع مخاوف، أعرب عنها سكان محليون يعيشون بالقرب من سدود متهالكة في ليبيا، من تكرار المأساة بسبب عدم الصيانة.



وأكد السكان في تصريحات لـ «العربية.نت» احتمال تعرض سد وادي كعام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، للانهيار في حال امتلائه، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف على غرار ما جرى في مدينة درنة جراء الإعصار «دانيال».



وأوضحوا أنهم يخشون امتلاء السد مجددا وتكرار ما حدث، لأن هطول الأمطار بما يزيد عن حده سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جدا سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، خصوصا أن تلك السدود لم تخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، في حين تعتبر هذه السدود أحد أكبر السدود الترابية بمنطقة غرب ليبيا.