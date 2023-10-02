بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية إلى وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا استنكر فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية عن بالغ الحزن والأسى للتفجيـــر الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة. واستنكر هذا العمل الإرهابي البغيــض الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ الجمهورية التركية الصديقة من كل سوء ومكروه.