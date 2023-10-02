اعتبر المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» أن حصد مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية لثلاث جوائز في الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة وتحقيق المراكز الأولى في مسابقات الفريق الطلابي للفئات الأقل من 12 عاما والفئة من 12 إلى 15 عاما والفئة من 15 إلى 18 عاما، يعد تميزا كويتيا في مشاريع الإعداد والتأهيل الطلابي والشبابي ويعكس حداثة البرامج والنظم العملية والتطبيقية التي يعدها المكتب بالتعاون الجاد مع الجهات والمؤسسات التعليمية الكويتية.



وقال الرئيس الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» م.عدنان المير إن مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية قام بتنظيم أنشطة للطلاب خلال الأسبوع العربي للبرمجة الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» أونلاين.



وأضاف المير أن الأسبوع تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، ومنها إقامة ورش عمل في موضوعات «كيف أسجل في منصة الأسبوع العربي للبرمجة؟» لتعريف الطلاب بطريقة التسجيل في المنصة والتحكم في الروبوتات، حيث يهدف النشاط إلى شرح طريقة استخدام اللغة العربية للتحكم في حركة الروبوتات من خلال تقنية التعرف على الصوت باللغة العربية علاوة على أنشطة الطلاب المشاركين من المركز الذي قام بالإشراف وتدريب 6 طلاب موزعين على 3 فرق للمشاركة في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، ويستعد الفائزون على مستوى الكويت للدخول في دورات تدريبية استعدادا للمشاركة بالمسابقة على المستوى العربي.



وأعلن أن «الألكسو» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية نظمت الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي»، بهدف مساعدة التلاميذ من 6 إلى 18 سنة وذوي الإعاقة وكل المهتمين بعلوم البرمجة إلى إبراز طاقاتهم وتنمية قدراتهم في مجال البرمجة والتكنولوجيات، وخصوصا أن البرمجة وتطبيقاتها أصبحت تدير عالمنا وتحل المشاكل من حولنا.