سلطان العبدان



صنفت اللجنة التنسيقية النيابية الأولويات النيابية إلى ثلاثة مجالات: سياسية وتنموية ومعيشية.



مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان اللجنة عقدت اجتماعا أمس لمناقشة أولويات النواب المقرر وضعها في جدول أعمال دور الانعقاد العادي الثاني المقبل.

وأضاف المصدر أن تنسيقية النواب استعرضت الأولويات التي تقدم بها النواب على مدى الأسبوعين الماضيين، وصنفتها إلى ثلاثة مجالات، أولها سياسية، والثانية تنموية، والثالثة معيشية، لافتا إلى أن اجتماعا قريبا سيعقد مع اللجنة التنسيقية الحكومية للتوافق على الأولويات، وتاليا تعقد اللجنة اجتماعا نيابيا موسعا بحضور رئيس مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل لاستعراض الخارطة التشريعية والإعلان عن التقارير الجاهزة لإدراجها في جدول أعمال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.