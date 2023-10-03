شارك مستشفى السيف في ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» والذي نظمته جمعية العلاقات العامة بمشاركة نخبة من خبراء المهنة العالميين والعرب والخليجيين.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات الإعلامية في مستشفى السيف غادة الحريري: تأتي رعاية مستشفى السيف للملتقى لإيمانها بالدور المهم الذي تقوم به جمعية العلاقات العامة وأثرها الكبير في المجتمع، مؤكدة أن المستشفى تواجد على مدى أيام الملتقى وأتاح الفرصة للحضور للاطمئنان على صحتهم وقياس الضغط والسكر.



بدوره، أشار نائب الرئيس للتسويق والعلاقات العامة طريف العوضي إلى حرص المستشفى على المشاركة في هذه الفعاليات للتواصل مع روادها ونشر ثقافة الحفاظ على الصحة العامة والاهتمام بعمل الفحوصات الدورية، ما يسهم في بناء مجتمع سليم ومعافى صحيا، لافتا إلى أنه من واقع المسؤولية الاجتماعية قام المستشفى بتقديم الدعم للعديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز مسيرة التطوير.



وبين أن ما تضمنه الملتقى من دورات وورش عمل يسهم في تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، كما أنه فرصة مثالية للعاملين في مجال العلاقات العامة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر مستجدات المهنة الحيوية، مشددا على أهمية مواكبة المؤسسات للتطور الكبير الذي تشهده مهنة العلاقات العامة والإعلام محليا ودوليا.