وجه النائب د.بدر الملا سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



بصفتكم الوزارية، أسند إليكم الاشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير، وحيث انه من المهم معرفة الخطوات التي اتخذت بشأن هذا المشروع، فضلا عن معرفة ما اذا قمتم بالتعيين في الجهاز الاداري قبل المضي قدما في تحديد معالم المشروع، وعليه نطلب منكم الاجابة عن الاسئلة التالية:



1 ـ بيان بجميع الخطوات التي اتخذت بشأن جهاز تطوير مدينة الحرير وبيان بالمشروعات الحيوية المرتبطة بهذا المشروع، على ان يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.



2 ـ بيان بجميع المراسلات التي تمت مع الأجهزة الحكومية بشأن هذا المشروع، على ان تكون الاجابة مشفوعة بنسخة من هذه المراسلات.



3 ـ هل هناك أي عوائق من أي جهة حكومية بشأن تطوير مدينة الحرير، وما الاجراءات المتخذة من قبلكم لإزالة تلك العوائق؟ على ان يكون ذلك مشفوعا بالمستندات الدالة.



4 ـ هل قمتم بإجراء أي تعيينات في جهاز تطوير مدينة الحرير سواء عن طريق التعيين المباشر او عن طريق ديوان الخدمة المدنية او النقل او الندب او ابرام عقود بطريق المكافأة او تعيين مستشارين في الجهاز؟ مع مراعاة تزويدنا بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم منذ 19/6/2023 حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، وتزويدنا بنسخ من تخصصاتهم الدراسية وأعمالهم ووظائفهم السابقة وعلاقة التخصص الدراسي والوظيفة السابقة بالوظيفة المعين عليها او المكلف بها.



5 ـ تزويدنا بالهيكل الاداري لجهاز تطوير مدينة الحرير وهل تمت الموافقة على الهيكل الاداري من مجلس الخدمة المدنية من عدمه، مع مراعاة تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية ان وجد.



6 ـ تزويدنا بجدول الرواتب والجدول المالي مقترنا بالهيكل الاداري للجهاز مع مراعاة تزويدنا بموافقة مجلس الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية على الجدول المالي.



7 ـ هل تم ابرام أي عقود استشارية بشأن اعمال الجهاز منذ تأسيسه حتى تاريخ الاجابة؟ مع بيان قيمة كل عقد وتزويدنا بنسخ من تلك العقود.



8 ـ ما المساحة الجغرافية لبناء مثل هذا المشروع والقرارات الادارية ذات الصلة في تحديد المساحة وتخصيصها لهذا المشروع، وهل تمت الموافقة على تخصيص هذه المساحة من قبل الجهات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك ان وجد.



9 ـ ما مصادر التمويل لمثل هذا المشروع، وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتحديد قيمة الاعتمادات المالية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من المراسلات المتعلقة بهذا الامر.



10 ـ هل طلبتم من مجلس الوزراء إقرار مشاريع قوانين تختص بمدينة الحرير واستعجال عرضها على مجلس الامة، وما تلك المشاريع؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من مراسلاتكم بهذا الشأن.