الألبوم وضع الأغنية الخليجية في مكان عالٍ بالوطن العربي

جمهور نوال مخيف.. و«حنين» لها رأي بالموسيقى والأغنيات

معادلة صعبة تقديم ألبوم يرضي جميع الأذواق وفيه ألوان كثيرة

أعتذر لجمهور نوال عن التأخير.. ولهذا السبب أسميناه «الأرض»



عبدالحميد الخطيب



أطلقت «القيثارة» نوال الكويتية، السبت الماضي، ألبومها الغنائي الجديد «الأرض»، من إنتاج شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، متضمنا 15 أغنية مختلفة، تعاونت خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحظى الألبوم بنجاح كبير بين الجمهور، وردود أفعال واسعة ليس في الكويت أو الخليج فقط لكن في جميع أرجاء الوطن العربي.



وفي هذا الصدد، بثت محطة «مارينا اف ام»، مساء اول من أمس، حلقة خاصة عن الألبوم، قدمها الإعلامي مهند يوسف عبدالرحمن، واستضاف خلالها الملحن مشعل العروج، والذي قال في مداخلة هاتفية: «اذا بنتكلم عن نوال الكلام ما راح يخلص»، هي التي حاكت ألبوم «الأرض» من كلمات وألحان وتوزيع، وكل أغنية تقدمها فيه تعبر عن شخصية مختلفة تأتي حسب شخصية صناعها، هي معادلة صعبة أن تقدم ألبوما يرضي جميع الأذواق ويتضمن ألوانا كثيرة، والحمد لله نجحنا في هذا الأمر، مؤكدا أن سر تميز صناعة الألبوم لأنه خال من المجاملات.



وعن سبب تسمية الألبوم بـ «الأرض» أوضح العروج، لأنه مر بظروف صعبة عانى منها العالم كله وهي جائحة «كورونا»، ففي بداية سنة 2020 انتقلنا الى جدة وهناك قلنا «لنبدأ العمل فيه»، وكان عندنا عدة خيارات لكن النفسية العامة لم تكن مشجعة للناس لكي تتحرك وتنتج، وبعد ذلك ذهبنا الى الرياض لتنفيذه، ثم تركيا، ولدينا أغنيات تم تنفيذها في مصر وأخرى بالإمارات، كذلك جمع الألبوم مبدعين شاركوا معنا من أوروبا وآسيا، واستمر تنفيذه 3 سنوات تنقلنا خلالها بين بلدان كثيرة، وهذا التنقل جعلنا نقرر ان نسميه «الأرض»، والحمد لله الناس تقبلت الاسم بصورة جميلة جدا.



وأردف: الجائحة خدمت أغاني الالبوم لأنها أخذت وقتها في الاعداد والتصحيح والتعديل، فتم «حبكه» بطريقة قوية، «وما فيه ولا غلطة»، مستدركا: اعتذر للجمهور عن هذا التأخير، لكن أؤكد أن هذا التأخير أصبح نجاحا نراه الآن على ارض الواقع، موجها الشكر لكل من ساهم وأعطاهم من وقته وإبداعه ليصلوا الى تلك النتيجة الرائعة، كما وجه الشكر للجمهور وتفاعله مع الالبوم، واستطرد: جمهور نوال «مو عادي»، فيهم مؤلفون وموسيقيون وشعراء، ودقيق جدا ومخيف، كاشفا عن ان ابنتهما «حنين» تمتلك ذائقة فنية ولها رأي بالموسيقى والاغنيات.



وتابع العروج: ألبوم «الأرض» مفخرة للموسيقى العربية عامة والخليجية بشكل خاص، ووضع الأغنية الخليجية في مكان عال بالوطن العربي من ناحية الكلمة واللحن والتوزيع والإخراج الموسيقى، مشيرا الى انه ونوال اتفقا من قبل زواجهما ان يسير عملهما بنفس الطريقة، مضيفا: نشتغل أنا ونوال دائما بنفس الطريقة، من حيث تجهيز الاغنيات، لكن زواجنا سرع خطى إنجاز الأعمال.



من جانبه، قال الاعلامي مهند يوسف عبدالرحمن، خلال الحلقة: «مشعل العروج ألحانه مختلفة، وله بصمة وروح متوغلة داخل أعماله التي يقدمها لأي فنان وسط منافسين كثر لكل منهم رؤيته، وله براند خاص به»، كما وجه مهند رسالة الى «القيثارة» نوال الكويتية، قائلا: «نحن سعداء للنجاح ولهذه الجماهيرية اللي انتي تلقينها، وهذه الهالة اللي تستاهلينها».



يذكر أن ألبوم «الأرض» يضم 15 أغنية، هي: «زينة أيامي، سؤال واحد» من كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «إن حكوا، كل البشر» كلمات العاني وألحان مشعل العروج، «يا ربنا» كلمات واحد وألحان مشعل العروج، «قلب ناسيني» كلمات حسين اليامي وألحان ياسر بوعلي، «على وين» كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «المسباح» كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، «القصايد» كلمات وارفة وألحان يزيد الخالد، «على مهلك» كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال، «يكفي» كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، «الهقوى» كلمات مشرف العتابي وألحان حامد هاشم، «اطلع من خيالي» كلمات خالد المريخي وألحان بديع مسعود، «آسف» كلمات سعود بن عبدالله وألحان سهم، و«لا تغمض» كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل وألحان سهم.