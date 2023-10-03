عندما ينظر العلماء إلى الأرقام لتقييم موسم الحرائق في كندا، يجدون صعوبة في إيجاد التعابير لوصفه ويؤكدون انه «غير مسبوق» و«استثنائي من حيث الحجم والمدة» وستكون له «عواقب وخيمة على المدى الطويل». وفي هذا الصدد، قال الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه ان «الأمر بسيط: لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية على نطاق كندا».



ولم يسبق أن أتت حرائق على هذا الحجم الكبير من المساحات (18 مليون هكتار، 6400 حريق) او ان تم إجلاء هذا العدد الكبير من الاشخاص (أكثر من 200 الف) وتضرر عدة مقاطعات واندلاع حرائق ضخمة. وتعرضت أغصان الاشجار وتفحمت جذوعها وجذورها: في إحدى غابات التنوب السوداء وحدها مجموعة من الطحالب صمدت امام ألسنة النار التي نشبت في يونيو الماضي.