قالت الشرطة البريطانية إنها تصدت لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ هرعت الى مكان الحادث".

وكانت وكالة "جي بي نيوز" افادت بأن انفجارا ضخما هز مدينة أكسفورد، وأطلق كرة لهب ضخمة في السماء.

وبحسب الوكالة، أبلغ السكان المحليون عن سماع دوي انفجار كبير قبل أن تتحول السماء إلى اللون الأحمر.

وقال أحد السكان للوكالة: "انفجار صاخب أضاء السماء التي من المفترض أن تكون مظلمة".

وأشارت الوكالة إلى أن خدمات الطوارئ في المدينة هرعت بعد دقائق إلى مكان الانفجار، ولم تعلن عن سقوط ضحايا.