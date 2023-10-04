أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 6 طلبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (طب بشري) في أستراليا للعام الجامعي 2023 - 2024.



ودعت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم المقبولين إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.



وأشارت الملحم إلى انتهاء الحملة الإلكترونية التوعوية الإرشادية (وجهني) التي دشنتها وزارة التعليم العالي مع إعلان نتائج خطة الشواغر، واستمرت قرابة 4 شهور عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدفت الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية لتوعيتهم وإرشادهم وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثة.



والمقبولين هم في كل من جامعة monash university وflinders university



أسر عبدالحكيم احمد العبيد



حسین احمد حسين البلوشي



شهد هاني صالح الشمري



عباس أنور عباس المناور



عثمان مشاري عثمان الكوح



علي صالح حسين محمد