أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 6 طلبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (طب بشري) في أستراليا للعام الجامعي 2023 - 2024.
ودعت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم المقبولين إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.
وأشارت الملحم إلى انتهاء الحملة الإلكترونية التوعوية الإرشادية (وجهني) التي دشنتها وزارة التعليم العالي مع إعلان نتائج خطة الشواغر، واستمرت قرابة 4 شهور عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدفت الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية لتوعيتهم وإرشادهم وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثة.
والمقبولين هم في كل من جامعة monash university وflinders university
أسر عبدالحكيم احمد العبيد
حسین احمد حسين البلوشي
شهد هاني صالح الشمري
عباس أنور عباس المناور
عثمان مشاري عثمان الكوح
علي صالح حسين محمد