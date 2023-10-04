ما خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس في مختلف المراحل التعليمية في منطقة علي صباح السالم لتخفيف المعاناة عن الطلبة والآباء؟



وجه النائب د. محمد المهان سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، نص الاول منهما على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد المدارس في الكويت؟ وكم عدد المعلمين والمعلمات وفق كل جنسية وتخصص؟



2 ـ ما التخصصات التي تعاني من عزوف المواطنين عنها؟ وما الأسباب؟



3 ـ ما خطة الوزارة لمعالجة عزوف المتقدمين من المواطنين عن بعض التخصصات؟



4 ـ كم بلغت نسبة الإحلال في كل تخصص على حدة في الوظائف الإدارية؟



5 ـ هل يوجد تنسيق من الوزارة مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية في شأن توجيه الطلبة إلى التخصصات النادرة التي تحتاجها الوزارة؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يعد التعليم واحدا من أهم وأبرز الأمور التي يحتاج الإنسان إليها، لأنه يلبي كافة الاحتياجات الأساسية التي يسعى خلفها، فهو المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الذي سيسلكونه في هذه الحياة، فالدولة التي تحافظ على نظامها التعليمي هي الدولة التي تتفوق في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المدارس في جميع المراحل التعليمية في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان).



2 ـ إجراءات الوزارة ـ منذ سنوات عدة حتى الآن ـ عندما توقف بناء مدرسة أم الهيمان بنات بسبب مخالفات وعيوب البناء في المبنى الذي أنشئ من 3 أدوار لتوفير 20 فصلا دراسيا للصف العاشر والذين لم تستوعبهم المدرسة.



3 ـ خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس في مختلف المراحل التعليمية في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) لتخفيف المعاناة عن الطلبة والآباء.



4 ـ نمى إلى علمي وجود عدد من المدارس في محافظة الأحمدي مغلقة منذ سنوات بغرض الهدم وإعادة البناء، ومدارس أخرى قيد الإنشاء، فيرجى تزويدي بما تم بشأنها وعددها حتى تاريخ ورود هــــذا السؤال والأسباب التي أجلت الهدم والبناء أو استكمــــال البنـــاء.



5 ـ ما أسباب تأخير عقود الصيانة والنظافة لدى الوزارة؟