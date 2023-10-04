وجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل وردت إليكم أي شكاوى متعلقة بهذه العمليات من جهات رسمية أو غير رسمية من يناير 2020 حتى تاريخ هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



2 - هل ورد إليكم أي طلب من الجهات الرسمية لتحرك ديبلوماسي أو أمني عبر سفارات الكويت في الخارج لمكافحة ما يتعرض له المواطنون والمقيمون في الكويت من عمليات قرصنة لحساباتهم البنكية من الخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الطلبات.



3 - هل خاطبت وزارة الخارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين أيا من الدول التي ترد منها هذه العمليات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بهذه المخاطبات.



كما وجه سؤالا الى وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات من خلال خطوط هاتفية صادرة من مزودي الخدمة المرخص لهم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة لاستقبال هذا النوع من الشكاوى؟ يرجى تزويدي بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمت من يناير 2020 على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.



2 - هل خاطبت الهيئة مزودي الخدمة لوقف أو تتبع هذه الخطوط؟ وما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه القرارات والمخاطبات إن وجدت.



3 - هل أشرفت الهيئة بصفتها المختصة بمتابعة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية على حملات توعوية لمكافحة انتشار هذه العمليات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بهذه الإجراءات.



4 - هل خاطبت الهيئة وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو البنك المركزي في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بهذه المخاطبات.