وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



إن وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن كل النتائج الخطيرة المترتبة على نقص المعروض من الأدوية وفقدها من الصيدليات التابعة للمراكز الصحية ومستشفيات الوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل يوجد مانع قانوني أو إجرائي يمنع وزارة الصحة من التعاقد المباشر على استيراد الدواء من بلد المنشأ؟ إن كان هناك مانع، فهل يوجد بدائل لنوع الأدوية بالمكونات ذاتها للدواء المفقود يمكن للوزارة التعاقد المباشر على استيراده من بلد منشأ آخر؟



2- ما أنواع الأدوية ومسمياتها العلمية وبلد المنشأ التي يفتقدها السوق المحلي، والتي تعاني الوزارة من نقصها الشديد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3- ما خطة الوزارة للسنة المالية المقبلة (2023 - 2024) في توفير جميع النواقص من الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والأمراض المعدية؟



4- هناك أدوية عدة لم تعد متوافرة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وهي:



Lidocaine - Alternative Repatha -Praluent 75 and Praluent 150)



Growth – adrenaline (dental lidocaine all dentists are complaing)



Restasis Eye – Alternative Ferrosac - Ferinject - hormonedrops)، فما الأسباب؟ وكيف يمكن للوزارة توفيرها؟ ومن المسؤول عن استمرار عدم توافر هذه الأدوية؟