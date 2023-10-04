عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس مجلس أقسام أمراض الجلدية بوزارة الصحة د.أطلال اللافي عن انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر في فندق جراند حياة، برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وينظمه مجلس أقسام الجلدية بالتعاون مع الجمعية الدولية للأمراض الجلدية لدى الأطفال ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية. وقالت اللافي في تصريح صحافي إن المؤتمر يعقد بمشاركة العديد من الأطباء والاستشاريين من الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والأميركتين وكندا، فضلا عن مشاركة زملاء من الهند وماليزيا ممن يحملون شهادات التخصص الدقيق في الأمراض الجلدية لدى الأطفال، ويسلط الضوء على كل ما هو جديد، وآخر الاكتشافات العلمية في علم الأمراض الجلدية لدى الأطفال، وأحدث سبل التشخيص والعلاج، ويمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات العلمية، بما يؤدي لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لمرضى الأطفال ممن يعانون من مشاكل جلدية.



وبينت أن عقد مثل هذه الملتقيات العلمية، يأتي ضمن سياسة وإستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المحلية، لتواكب مثيلاتها في العالم المتقدم، حيث تتيح هذه اللقاءات مع الأطباء المتميزين في مجالهم عالميا، فرصة التعرف على التجارب والخبرات في هذا المجال الدقيق.