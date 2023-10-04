وجّه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، قال في مقدمته: إنه في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والمتضمن إدارة شؤون البيئة في الكويت واختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، ونظرا لأهمية المجلس الأعلى للبيئة‏، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسية العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقا للدستور واللوائح المنظمة له.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- آخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه، وفي حال انتهائه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن.



2- ما الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله؟



3- تنص المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



4- هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار؟



إذا كانت الإجابة بـ «نعم»، يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات.



5- بيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.



6- بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.



7- بيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان ما تم إنجازه منها.



8- صورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.



9- صورة ضوئية من مرسوم تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة، وموعد انتهائه.



10- ما الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، وما مدة التكليف؟



11- ما الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟



12- ما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك.



13- مدة خدمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف وعمرها حتى تاريخ ورود السؤال، وهل بلغت السن التقاعدية للوظيفة القيادية؟ وهل انتهى مرسوم تعيينها كنائب مدير عام الهيئة؟ في حال الإجابة بـ «نعم»، يرجى بيان أسباب استمرار تكليفها بهذا المنصب، ومدى قانونية ذلك.



14- صورة ضوئية من قرارات الهيكل التنظيمي المعتمد والاختصاصات التفصيلية للهيئة العامة للبيئة.



15- هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدينة لإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي أو تعديلات في الاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية مند تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم»، يرجي تزويدي بتلك المخاطبات.



16- ما الإجراءات المتخذة من قبل إدارة التطوير الإداري والتدريب ورأيها في تعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الهيئة قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم»، يرجى تزويدي بتلك الموافقات، وإذا كانت الإجابة بـ «لا»، يرجى بيان أسباب ذلك.



17- صورة ضوئية من كافة الردود الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية بشأن التعديل على الهيكل التنظيمي أو الاختصاصات التفصيلية للهيئة.



18- ما التجارب والتحاليل والأبحاث التي تم إجراؤها في المختبرات للكشف عن ملوثات البيئة؟ وهل تتم بشكل دوري؟ وما نتائجها؟