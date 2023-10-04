وجه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير المالية فهد الجارالله، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميــــة عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، ونص السؤال المشترك على ما يلي:



لما كانت هناك ملاحظات عديدة على الجهات التابعة لكم نظرا لفرضها رسوما غير معلوم سببها أو لعدم توضيح سبب ارتفاع سعرها أو لعدم معرفة الجمهور أسباب وجود هذه الرسوم أو الخدمة المقدمة لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1- ما الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات التابعة لكم بمقابل رسم؟



2- جدول يبين فيه التالي:



- نوع الخدمة المقدمة.



- مبلغ الرسم.



- المبلغ الإجمالي لكل سنة مالية عن إيرادات الرسوم لكل جهة.



- الجهة التي تحصل الرسم سواء أكانت الوزارة أم شركة خاصة، مع بيان اسم كل شركة.



- السعر الأولي للرسم المقرر ومقدار آخر زيادة عليه.



3- صورة ضوئية عن رخصة كل شركة سواء أكانت حكومية أم غير حكومية تحصل الرسوم المقدمة للجمهور أيا كان نوع الخدمة والمجال مع بيان اسم الشركة، وسبب تحصيلها لإيرادات الرسوم، وإجمالي المبالغ التي تحصلها سنويا.