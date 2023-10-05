يحق لكل مصري مقيم بالكويت وتجاوز 18 عاماً ولديه جواز سفر صالح أو بطاقة رقم قومي صالحة أن يدلي بصوته في الانتخابات أو عمل توكيل لمرشحي الرئاسة



أسامة أبو السعود



دعا سفير جمهورية مصر العربية السفير أسامة شلتوت أبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت إلى المشاركة الايجابية في عملية اختيار المرشح الأنسب لرئاسة جمهورية مصر العربية خلال الانتخابات المقررة في أول ديسمبر المقبل للمقيمين في الخارج والتي ستستمر لمدة 3 أيام متتالية.



وأوضح السفير المصري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة ظهر امس انه يحق لكل مصري مقيم بالكويت وتجاوز 18 عاما ولديه جواز سفر صالح او بطاقة رقم قومي صالحة ان يدلي بصوته في الانتخابات او عمل توكيل لمرشحي الرئاسة، مشيرا إلى ان التوكيلات مستمرة حتى يوم 13 أكتوبر الجاري.



وأعلن السفير شلتوت ان هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع الجانب الكويتي لتقديم التسهيلات الكاملة لأبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى العمل على مقترح بأن يتم اجراء الانتخابات في ارض المعارض كمقر انتخابي.



وأوضح السفير شلتوت ان عدد ابناء الجالية المصرية في الكويت ممن لديهم تصاريح عمل يبلغ 467 ألفا - وفق احصائيات القوى العاملة - بينما بلغ اجمالي ابناء الجالية ككل 671 ألف مصري مقيم بالكويت.



كما أعلن السفير شلتوت ان من يرغب من وسائل الإعلام سواء الصحف او التلفزيونات او المواقع الإخبارية عليه التقدم بطلب للسفارة التي بدورها تنقله للهيئة الوطنية للانتخابات لإصدار التصريح اللازم للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.



ولفت السفير المصري إلى التعاقد مع عدة شركات انترنت ومراجعة كفاءتها داخل المقر الانتخابي لتوفير الإنترنت لجميع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالعملية الانتخابية، كما اعلن أنه سيكون هناك مراقبون للانتخابات.



من جانبها، أكدت رئيسة البعثة القنصلية بالكويت السفيرة د. هبة زكي ان القنصلية المصرية تقدم جميع التسهيلات لتحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة، مؤكدة ان جميع التوكيلات مجانية ويتم تحريرها خلال ايام الأسبوع في مواعيد العمل الرسمية بدون موعد مسبق وكذلك تفتح القنصلية ابوابها في ايام العطلات الرسمية لتحرير التوكيلات وفق مواعيد محددة.

على ألا تتجاوز الإقامة 90 يوماً في المرة الواحدة



السفيرة هبة زكي: تأشيرة إلكترونية متعددة للمواطنين والمقيمين بالكويت لمدة 5 سنوات برسم 250 ديناراً



أعلنت القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالكويت السفيرة د.هبة زكي إطلاق تأشيرة إلكترونية جديدة لجميع الراغبين في زيارة جمهورية مصر العربية لمدة 5 سنوات للدخول المتكرر دون الانتظار او الوقوف في المطارات.



وأوضحت السفيرة د.هبة زكي أن قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة وذلك في إطار تسهيل وإسراع كل الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر.



وتابعت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيدا على ترحيب الدولة المصرية بالشعب الكويتي لزيارة مصر في أي وقت.



وأشارت إلى ان التأشيرة صالحة لمدة 5 سنوات متعددة الدخول على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوما برسم يصل إلى 250 دينارا للتسهيل على الكويتيين في زيارة بلدهم الثاني. وأكدت ان مصر تفتح ابوابها دائما لزيارة الأشقاء من الكويت لزيارة بلدهم الثاني والاستمتاع بأجواء مصر على مدار العام.



وفيما يخص تأشيرات المقيمين بصورة غير قانونية وهل يسمح لهم بالحصول على تلك التأشيرة، أوضحت ان تأشيرات المقيمين بصورة غير قانونية تمنح وفق كل حالة ولا يسري عليها هذه التأشيرة.



باصات لنقل أبناء الجالية



وخلال المؤتمر الصحافي، أكد السفير شلتوت ان هناك تنسيقا بين بعض الروابط المصرية في الكويت ورجال الاعمال لتوفير باصات لنقل ابناء الجالية الراغبين في الادلاء بأصواتهم خلال مواعيد الانتخابات والتي ستجرى خلال ايام العطلات 1-2-3 ديسمبر للمقيمين في الخارج.



ممارسة حقهم الدستوري

حث شلتوت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر السفارة، المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري خلال الانتخابات المقبلة، مشيدا بإقبال المواطنين على إصدار نماذج التأييد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشددا على أنها الخطوة الأولى نحو المشاركة في صنع مستقبل الوطن.



رسالة إلى العالم



أوضح شلتوت أن ممارسة المواطنين المصريين بالكويت، وفي مختلف دول العالم، لحقهم الدستوري بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل من شأنه أن يبعث برسالة إلى العالم بشأن الدور المحوري الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في رسم مستقبل وطنهم.











