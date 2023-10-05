قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا بشأن المخطط الهيكلي الرابع للكويت. وقالت الفارسي: بالإشارة إلى اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيدا لإصداره بمرسوم، ولأهمية هذا المخطط الوطني ورؤيته في تحقيق التنمية البشرية وتوفير بنية تحتية أساسية وتشريعات تواكب التطور من حولنا.



أتقدم بالأسئلة التالية:



٭ ما الإجراءات والخطوات والأولويات التي ستقوم بها البلدية كونها الجهة التي انطلق منها المشروع والتي تساعد وتسهم في تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع للكويت؟



٭ هل هناك خطة وسياسات لذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة؟



٭ هل هناك مدة زمنية ومؤشرات لقياس أداء خطة التنفيذ؟



من جانب آخر، قدمت الفارسي اقتراحا بشأن المخطط الهيكلي الرابع.



وجاء في الاقتراح: بالإشارة إلى اعتماد مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع ورفعه إلى سمو ولي العهد لإصداره بمرسوم، ولأهمية هذا المخطط الوطني ورؤيته في تحقيق التنمية البشرية وتوفير بنية تحتية أساسية وتشريعات تواكب التطور من حولنا.



لذا اقترح الآتي: قيام القطاع المختص في البلدية، وهي الجهة المتبنية للمشروع، بعمل حملة توعوية (مؤتمر صحافي، تصريح صحافي، ندوات تضم جميع الجهات ذات الصلة) وغيرها من وسائل التوعية والنشر، وذلك فور صدور المرسوم بشأن المخطط الهيكلي على أن تشمل الحملة التوعوية على سبيل المثال الجوانب الآتية:



٭ معنى المخطط الهيكلي للدولة.



٭ تاريخ المخططات الهيكلية للكويت من الأول إلى الرابع مع توضيح الفرق بينها.



٭ رؤية المخطط الهيكلي الرابع وعلاقته بخطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة.



٭ أهداف المخطط الهيكلي الرابع.



٭ سياسات المخطط الهيكلي الرابع.



٭ الاستراتيجية المكانية والمناطق الإقليمية وتخصيص الاستعمالات ضمن كل منطقة.



٭ تأثير المخطط الهيكلي الرابع على كل من جزيرتي بوبيان وفيلكا.



٭ مخطط تطور وسائل النقل.



على أن يتم تقديم المادة أعلاه بأسلوب يسهل فهمه كوسيلة للتوعية والتثقيف.