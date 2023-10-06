غسل الجمعة



هل يصح غسل الجمعة بعد أذان الفجر؟ وما الراجح في غسل الجمعة؟



٭ نعم يصح بعد فجر الجمعة، والصحيح أنه غسل مستحب.



زكاة العسل



البعض يقول إن العسل فيه زكاة، فما الراجح في ذلك؟



٭ الراجح هو القول بوجوب الزكاة في العسل إذا بلغ النصاب بعد تصفيته ونصابه 75 كيلوغراما بالموازين العصرية ويخرج منه العشر.



من الثناء على الله



ما حكم قول والنعم بالله؟



٭ لا بأس بذلك فهذا من المدح والثناء على الله بلغة العامة ومن ثناء طيب مثل قوله: (نعم المولى ونعم النصير)، وقوله: (حسبنا الله ونعم الوكيل).



سجدة التلاوة



هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟



٭ لا تشترط، فلو سمع الإنسان أحدا يتلو آية سجدة جاز له أن يسجد سجود تلاوة حتى لو لم يكن على طهارة.



لا شيء عليها



إذا غسلت المرأة طفلتها الصغيرة، فهل تعيد الوضوء؟



٭ لا تعيد الوضوء.



المسبل والحليق



ما حكم الصلاة خلف المسبل والحليق؟



٭ الصلاة خلفهم صحيحة، والأولى أن يكون الإمام متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.



لا يشترط الطهارة



هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟



٭ الصحيح من أقوال أهل العلم ان سجود التلاوة وسجود الشكر لا تشترط لهما الطهارة، ولا استقبال القبلة، فهو ليس كالسجود في الصلاة وليست له أحكام السجود في الصلاة. والله أعلم.



إخبار الزوجة



أنا رجل عقيم وزوجتي لا تعلم بحقيقة عقمي، فهل يلزمني ان اخبر زوجتي بذلك أم لا؟



٭ نعم.. يلزمك ان تخبر زوجتك بهذا المرض او هذا العقم، لأن عدم اخبارك لها يعتبر من الغش لها، وهذا لا يجوز.