ثامر السليم



فازت القائمة المستقلة بمقاعد الهيئة الإدارية لانتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول بـ 1610 أصوات مقابل 1062 للقائمة العلمية. وكانت انتخابات الجمعية شهدت تنافسا طلابيا واضحا بين قائمتي العلمية والمستقلة، حيث تواجدت القوائم منذ الساعات الأولى قبل فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا لأخذ مواقعهم أمام قاعات الاقتراع ودعوة الطلبة للتصويت لهم. هذا وقد امتلأت ممرات الكليات ومبانيها بالبوسترات والإعلانات الانتخابية للقوائم الطلابية، واكتظت الساحات بالطلبة الذين بدت عليهم مظاهر الممارسة الديموقراطية في إطار هذا المهرجان الانتخابي.