المركز يعمل جاهدا لرفع مستوى العاملين به ومن ضمنهم الصيادلة من خلال تقديم المحاضرات العلمية

الهيفي: نعمل بروح الفريق الواحد وهناك تعاون بين كل الأقسام لتقديم خدمات أفضل

علي حامد: أبارك للزملاء بيوم الصيدلي العالمي وأتمنى لهم دوام النجاح والتقدم



احتفى مركز أسعد الحمد بمستشفى الصباح بيوم الصيدلي العالمي، والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، لما للصيادلة من دور كبير في المنظومة الصحية،وبهدف توعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها.



في هذا السياق أكدت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمركز أسعد الحمد، ورئيسة أقسام الأمراض الجلدية بوزارة الصحة أطلال اللافي أن الصيدلي دوره أكبر وأعم من مجرد صرف الأدوية، فهو يعرف ما هي الأدوية التي تتعارض مع بعضها البعض، وبذلك يستطيع تنبيه الطبيب إن أخطأ كذلك فهو له دور كبير في تثقيف المريض عن نوعية العلاج ومحاذيره وطريقة حفظ الدواء والمحافظة عليه، كذلك فهو يجيب عن استفسارات المريض بخصوص الدواء.



وأضافت أن المركز يعمل جاهدا لرفع مستوى العاملين به، ومن ضمنهم الصيادلة من خلال تقديم محاضرات علمية لهم؛ لكي يستطيعوا مواكبة التسارع الكبير في المجال الطبي والصيدلاني، منوهة إلى أن مركز أسعد الحمد يستقبل يوميا من 500:300 مراجع أسبوعيا، أي بمعدل 120 ألفا خلال العام الواحد.



من جهتها قالت نائب مدير مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية د. عبير خليفة الهيفي إن الاحتفال بهذا اليوم جاء لبيان أهمية قسم الصيدلية بالمركز، موضحة أن العمل في المركز يتم بروح الفريق الواحد، فنحن كأسرة واحدة و لا ننسى فضل الطاقم الطبي و التمريض و الصيادلة و المختبر و الإداريين الذين نعتمد عليهم بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين.



من جهته، قال الصيدلاني علي حامد: أبارك للزملاء بيوم الصيدلي العالمي، متمنياً لهم دوام النجاح والتقدم في مجالهم وتطوير هذه المهنة العظيمة.



وأضاف أنه لا بد من التأكيد على دور الصيدلي أساسي في المجتمع الطبي، فهو يقدم الرعاية الصيدلية المتميزة للمرضى، ويحقق راحة المريض في استخدام الدواء، منوها إلى أهمية أن تهتم الدولة وتشجع البحث العلمي على أساس الاحتياجات الفعلية للكويت

للمتخصصين في مجالات الرعاية بوجه خاص والمواطنين بوجه عام، وتعمل كذلك على تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض، من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات العلاجية.