عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الفروانية والأمين العام لرابطة أطباء الجلد د.عبير البذالي عن انطلاق الحملة التوعوية لمرض الصدفية بتنظيم من رابطة أطباء الجلد الكويتية، والتي تستمر حتى 28 اكتوبر الجاري، مشيرة الى انه سيتم تنظيم الحملة في 8 مستشفيات ومراكز تخصصية، ومجمع الأفنيوز سيكون في ختام الحملة.



وذكرت د.البذالي في تصريح لـ«الأنباء» أن مرض الصدفية يصيب النساء والرجال والاطفال، لافتة الى أن نسبة الإصابة بمرض الصدفية بلغت 4%، علما انه حول العالم هناك 125 مليون مصاب بالمرض.



وبينت أن وزارة الصحة وفرت احدث العلاجات لمرض الجلدية، والتي منها «العلاج البيولوجي» الذي يستخدم لتعديل المناعة.



ولفتت الى أن اعراض المرض تتمثل بظهور بقع حمراء على سطحها «قشور» فضية، علما انه تظهر في الاغلب على الأكواع والركب، ومن الممكن أن تكون في الرأس والأظافر. واشارت د.البذالي الى أن الهدف من الحملة توعية المجتمع بالمرض وعدم الاختباء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، موضحة أن «الصدفية» ليست فقط مرضا جلديا انما ترتبط ايضا معها أمراض أخرى كالتهاب المفاصل وامراض القلب، داعية المرضى الى مراجعة الطبيب لوصف العلاجات الفاعلة التي تعيد الجلد الى حالته الطبيعية.