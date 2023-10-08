عبدالحميد الخطيب



يمتلك المسرح الكويتي تاريخا غنيا وتأثيرا كبيرا في المشهد الثقافي الخليجي والعربي، وهو رائد في تعزيز الثقافة والفنون بالمنطقة، لذا يحرص القائمون على هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ان يكون متواجدا كل عام ضمن الفعاليات التي تقام في «موسم الرياض»، لاسيما انه يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا لتنوع أفكاره، واحترافية العروض، ولوجود أسماء من النجوم اللامعين أصحاب الخبرة في عالم المسرح.



ويشهد الموسم الرابع لـ «موسم الرياض»، الذي سينطلق الأيام المقبلة، اكثر من عرض كويتي، منها «شيخ روحاني» للنجم حسن البلام و«قروب البلام»، وتدور أحداثه حول أخوين يعيشان مع العائلة في بيت واحد، في منطقة مجهولة المعالم، يختل بها الوضع الأمني والاقتصادي، ليضطرا الاتجاه إلى الدجل والشعوذة، لكسب قوت يومهما، ولكن يتطور الأمر ليتحول ذلك إلى صراع يتسبب في سقوط قتلى وضحايا.



ويقدم النجم طارق العلي ونخبة من الفنانين المتميزين مسرحية «ممية ولدي»، وخلال أحداثها يسافر «أبومرجان» وصديقه «أبوصقر» لمساندة ابنه «مرجان» الذي يدرس في الخارج ويعيش مع صديقه «بدر»، وما ان يلتقي «أبومرجان» و«أبوصقر» بوالدة «بدر» الأرملة الثرية حتى يبدأ كل منهما بالتودد إليها، لتدور الحكاية في إطار كوميدي اجتماعي شائق مليء بالمفاجآت عن حياة الشباب المغتربين خارج الوطن.



ويشارك النجم عبدالناصر درويش بمسرحية «شنطة بودروش» والتي تتناول قصة 3 أصدقاء يعملون في أحد المطارات الدولية، في قسم تحميل الأمتعة والحقائب، ويقرر أحدهم «بودروش» السفر مثل باقي المسافرين، والاستمتاع باكتشاف العالم، ولكن لا يملك أي أموال كافية تحقق حلمه، حتى يفكر مع أصدقائه في طريقة للسفر».



أما الفنان أحمد العونان فسيكون متواجدا هو الآخر في «موسم الرياض» من خلال مسرحية «الجار»، ويقدم فيها الصراع بين الخير والشر في إطار كوميدي اجتماعي، وتدور أحداث القصة بين «مبارك» الجار الاستغلالي المراوغ، و«عبدالله» الجار الطيب الذي يحاول التخلص منه بكل الطرق المتاحة، حيث يقوم «مبارك» باستغلال «عبدالله» في كل شيء، من إصلاح سيارته إلى رعاية أطفاله.



يذكر ان الموسم الرابع من «موسم الرياض» يشهد أيضا عرض مسرحيات عربية، أبرز أبطالها: يسرا، ليلى علوي، مي عزالدين، كريم عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد حلمي، أحمد عز، محمد هنيدي، محمد سعد، أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، وآخرون.