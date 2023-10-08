دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة عبير نعمة عن تأجيل حفليها في دار الأوبرا بدمشق اللذين كانا من المقرر إقامتهما يومي 9 و10 الجاري، وأعادت نشر تغريدة على حساب دار الأوبرا جاء فيها: «نظرا للظروف الأليمة واحتراما لأرواح الشهداء، تعلن وزارة الثقافة السورية ودار الأسد للثقافة والفنون عن تأجيل كافة حفلات الدار الى موعد يحدد لاحقا»، وأرفقت عبير منشورها بالتعليق: «أحر التعازي لكل الشعب السوري بهذا المصاب الأليم، الرحمة لأرواح شهداء حمص».



وكانت دار الأوبرا السورية قد نشرت منذ أيام خبر كشفت فيه عن نفاد بطاقات الحفلين بعد أقل من ساعة على إعلانها عنهما، وعلقت نعمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإقبال الكبير لشراء بطاقات حفليها، قائلة: «ما في كلام يعبر عن كمية الامتنان يلي حسيته أنا وعم شوف محبة الناس يلي جايين بأعداد كتير كبيرة ومن كل المحافظات السورية من ساعات الصباح الأولى كرمال يحصلوا على بطاقات لحفل دار الأوبرا».