وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ يرجى تزويدنا بالهيكل التنظيمي الحالي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات متضمنا وحداته التنظيمية.



2 ـ هل تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة مع وحداته التنظيمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالتالي:



٭ صورة من الهيكل التنظيمي الجديد والقديم.



٭ أسباب التعديلات والتغييرات التي طبقت على الهيكل التنظيمي الجديد.



٭ قرار تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد.



٭ الأسماء والمسميات والسيرة الذاتية لأعضاء اللجنة ومحاضر الاجتماعات.