لجنة لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج ممن تجاوزوا سن 30 عاماً في الرياض الشهر الجاري



أسامة أبوالسعود



أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت عن بدء منح تأشيرة دخول جديدة إضافية للمواطنين الكويتيين وبعض الجنسيات الأخرى قيمتها 250 دينارا لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالدخول لجمهورية مصر العربية لعدة سفرات والإقامة في المرة الواحدة لمدة تصل إلى 90 يوما.



وأوضحت القنصلية المصرية في بيان لها، تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه يمكن لمن يرغب في الحصول على التأشيرة الجديدة حجز موعد تأشيرات مسبق عن طريق تطبيق القنصلية على الهاتف المحمول يمكن تحميله من الموقع التالي: www.egyconskwt.com



على صعيد آخر، أعلنت القنصلية المصرية في الكويت أنه قد تقرر قيام لجنة تجنيدية قضائية مختصة بتسوية المواقف التجنيدية لشباب المواطنين المصريين بالخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد 30 عاما فما فوق بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري، حيث سنتعامل اللجنة مع الحالات الخاصة ببعض الدول من ضمنها الكويت.



وأوضحت القنصلية المصرية انه سيتم خلال أعمال اللجنة تسوية الموقف التجنيدي في حينه لكل من سدد المبلغ المقرر أو من سيقوم بسداد المبلغ المقرر أثناء تواجد اللجنة المشار إليها.



وأضافت القنصلية المصرية أن اللجنة ست نظر كذلك في الحالات من سن 19 إلى 30 عاما. هذا، وستتواجد اللجنة بمقر مكتب الدفاع في الرياض (17) ش الحرة - العليا - خلف مطعم السرايا، مشيرة إلى أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على رقم الهاتف: 114626341-966+