دأبت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية منذ تأسيسها في أبريل 2018 على مساعدة المعسرين داخل الكويت في العديد من المجالات، حيث ساعدت الآلاف منهم وخصوصا خلال وبعد جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على حياة ومعيشة العديد منهم.



كما تميزت الجمعية بدورها في مساعدة المعسرين وخصوصا في مجالي التعليم والعلاج، حيث قامت ومازالت تقوم بتحمل تكاليف الرسوم المدرسية لمئات الطلبة المعسرين لتمكنهم من استكمال دراستهم، وأيضا تحمل وسداد تكاليف العلاج في مختلف مستشفيات الكويت لمن لا يستطيع دفع هذه المصاريف وخاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي من خلال توفير جلسات غسل الكلى مجانا لهم.



وفي هذا الصدد، قال مدير عام الجمعية خالد محمد بن سبت إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بأمراض السرطان، وان القائمين على الجمعية يولون اهتماما كبيرا بمساندة مرضى السرطان من خلال مساعدة كل مريض غير قادر على تحمل تكاليف العلاج الباهظة، حيث نقوم بزيارات واتصالات مع جميع المستشفيات لتزويدنا بالبيانات المطلوبة لكل مريض غير قادر على سداد الرسوم العلاجية، أو من خلال تلقي طلبات المساعدة على موقع الجمعية، حيث تتم مراجعتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.



ورحب بن سبت بأي جهة كانت أو أفراد بالتعاون مع إدارة الجمعية من خلال المساهمة ومد يد العون لمساعدة هؤلاء المرضى والتخفيف من معاناتهم، وشكر كل من ساهم في السابق أو يسهم حاليا لتحقيق هذا الهدف الإنساني.